Probatiestraf voor cannabisbezit KAR

24 januari 2019

15u23 0 Aarschot Een vrouw uit Aarschot heeft een probatiestraf van twee jaar opgelegd gekregen voor drugsfeiten.

Bij een politiecontrole op 17 januari 2016 werd S.C. betrapt in Hechtel-Eksel met een zak cannabis van 80,7 gram. Ze verklaarde dat ze met drie vrienden naar Nederland was afgezakt om de drugs aan te kopen. Bij een huiszoeking werd nog een kleine hoeveelheid van 0,48 gram cannabis gevonden. Bij de uitlezing van de gsm van passagier N.D.S. werden een heel aantal Nederlandse nummers gevonden, die verband hielden met het aankopen en invoeren van cannabis met het oog op verkoop. Daarom werd voor de man een maatschappelijke enquête gevorderd om een beter zicht te krijgen op zijn leefsituatie. D.S. werd in het verleden al veroordeeld voor drugsmisdrijven en kreeg toen telkens een probatiemaatregel opgelegd. De man zou nog altijd kampen met een drugsprobleem. De rechter gaf C. een probatiestraf van 2 jaar met “aandacht voor haar druggerelateerde- en financiële problemen.” De geldboete van 6.000 euro is voor 5.880 euro met uitstel. Als de vrouw zich niet aan haar voorwaarden houdt, moet ze alsnog zes maanden naar de gevangenis. Voor D.S. gaat de zaak verder op 29 mei.