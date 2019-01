Postbode aangereden Kristien Bollen

29 januari 2019

Op de Diestsesteenweg in Aarschot raakte gisterennamiddag rond 14.20 uur een postbode gewond. De 58-jarige dame uit Scherpenheuvel reed met haar bromfiets op het fietspad. De bestuurder van een wagen, een 43-jarige man uit Westerlo, merkte de bromfietser bij het verlaten van een parking te laat op en reed die aan. De postbode raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een mug-team overgebracht naar de spoedafdeling van het UZ Gasthuisberg in Leuven. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd.