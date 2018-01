Portland wint De Nieuwe Lichting 27 januari 2018

03u07 0 Aarschot Vijfde keer goede keer voor zanger Jente Pironet en de bandleden van zijn indierockband Portland. De band won De Nieuwe Lichting van muziekzender Studio Brussel.

"Het was sowieso superdruk met al die spots en camera's. Ik ben heel blij dat ik dit nu meemaak, op mijn 26ste, en niet op het moment dat ik 18 was. Ik heb toch al wat watertjes doorzwommen. Eindelijk krijg ik erkenning", geniet Jente nog na. De trofee die Portland ontving was al meteen stuk. "We hebben hem niet laten vallen", voegt hij eraan toe. "De lampen waren er niet goed in vastgedraaid en keilden op de grond. We krijgen in ieder geval een nieuwe."





Hoe hij gevierd heeft? "We hebben de bloemetjes tot een flink stuk in de ochtend buitengezet", lacht hij. "Het was zelfs zo erg dat ik niet aan de telefoon kon komen voor een interview met Studio Brussel. Sarah heeft het dan maar van mij overgenomen. Ik heb vooral met keiharde migraine op de zetel gelegen." (GMA)