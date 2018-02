Pop-upwinkel Dejavu geopend 23 februari 2018

02u39 0

De zevendejaars van het Koninklijk Atheneum KAMSA hebben in de stadsfabriek hun pop-upwinkel 'Dejavu' geopend. Naast tweedehandskleding kan je er ook accessoires voor dames, heren en kinderen terugvinden. Niet-verkochte kleding wordt, op het einde van hun winkelavontuur, overgemaakt aan 'Moeders voor Moeders'.





De leerlingen deden alles in de shop zelf: van de inrichting tot het ontwerpen van de kledingrekken. "Het is een fijne en leerrijke ervaring", zegt leercoach Veerle Janssens. "De leerlingen zijn als het ware eigenaar van hun eigen leerproces."





"De pop-up past bovendien perfect in ons flexibel leertraject waarbij vakoverschrijdend gewerkt wordt", aldus Wendy De Rijck. De pop-up is nog tot en met 17 maart elke dag geopend van 10 tot 18 uur. Op zondag en maandag is ze gesloten. Met het project in de Stadsfabriek wil de stad Aarschot leerlingen de kans geven om praktijkervaring op te doen.





(GMA)