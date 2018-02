Pop-up toont schilderijen van ladies en indianen 01 februari 2018

02u27 0 Aarschot Kunstenares, model en actrice Khiara Gray (27) exposeert de komende vijf maanden haar schilderijen in de pop-up in de Leuvensestraat 80. "Bij mij thuis in Leuven heb ik zo veel materiaal staan, dat ik op zoek ging naar een plek om rustig te kunnen schilderen. Voor veel ondernemers is het pop-upbeleid in Aarschot een goede springplank om hun werk te presenteren."

Khiara werkt er aan haar schilderijen, op woensdag van 10 tot 15 uur en op zaterdag van 13 tot 18 uur. "Voorbijgangers piepen door het raam, maar ze mogen gerust binnenkomen en kijken terwijl ik aan het schilderen ben. Ik werk graag in gezelschap. Je hoeft geen schilderij te kopen, maar ze zijn wel te koop voor wie interesse heeft."





Khiara presenteert haar reeks portretten van indianen, in olieverf en pastel. "Momenteel ben ik bezig met de serie 'Sensual Ladies', schilderijen van vrouwen die op de rand van een orgasme staan. Ik baseer met op foto's die ze insturen. Het zijn vooral jongere vrouwen, maar dames tussen de 40 en 50 jaar die op doek willen vereeuwigd worden, kunnen zich bij mij melden."





Meer info over de pop-up vind je op https://www.facebook.com/KhiaraModel/ (VDWT)