Pop-up De Vliertuin wordt vaste winkel 23 maart 2018

De pop-upwinkel van Beleefboerderij De Vliertuin is niet langer 'pop-up'. Je vindt de zaak voortaan permanent in de Martelarenstraat 39.

"Mijn contract was na vijf maanden afgelopen", aldus Karen Baert van De Vliertuin. "Ik was eigenlijk al op zoek naar een ander pand, toen de eigenaar van mijn pop-upruimte die te huur aanbood. Ik heb niet getwijfeld."





Karen opende haar beleefboerderij in Ramsel in 2011. Ze organiseert er kampen voor kinderen, ezelwandelingen en workshops. Met de jaren breidden de activiteiten uit, rond de vier centrale thema's 'beleven, proeven, leren en voelen'. Maar Karen wilde ook meer halen uit haar boomgaard, waar onder meer appels groeien. "Ik ben begonnen met confituur en siroop te maken op ambachtelijke wijze", legt ze uit. "Die confituur bevat 75 procent fruit en de siropen maak ik met biologische rietsuiker. Mensen worden vaak nostalgisch wanneer ze vlierbessenconfituur of -siroop zien."





Dankzij het pop-upbeleid van de stad Aarschot kon Karen haar producten voorstellen in het pand in de Martelarenstraat. Daar kan je haar nu permanent vinden. Naast haar eigen producten biedt ze er ook andere streekproducten aan, zoals de zuivel van Hoeve De Ploeg in Herselt. Meer informatie op de website www.devliertuin.be. (VDWT)