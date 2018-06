Pompen in de regen tijdens StressFactor 02 juni 2018

Het werd een uitgeregende editie van StressFactor, gisteren in het instituut Sancta Maria in Aarschot. Lil Kleine zei op de valreep af - volgens de leerlingen zat hij nog op het eiland Ibiza - maar hij werd vervangen door zijn populaire evenknie Kraantje 'Pompen' Pappie. Ook Baba Yega en drummer Michael Shack was van de partij.





"Tussen de optredens door voorzien de leerlingen overheerlijke festivalhapjes- en drankjes zoals frieten en hamburgers", klinkt het. De leerlingen lieten het slechte weer niet aan hun hart komen en sprongen, met regenjas aan, in het rond op hits als 'Ja', 'Pompen' en 'Traag'. Dankzij het festival kunnen leerlingen de theoretische leerstof van de lessen omzetten in de praktijk. Tijdens de lessen economie en boekhouding werd aan de organisatie gewerkt. (GMA)