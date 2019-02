Politie sluit American Extreme bar Kristien Bollen

17 februari 2019

15u49 0

Ondanks de negatieve brandverslagen en het ontbreken van de nodige vergunningen, was afgelopen nacht de ABX-bar (American Bar Extreme) aan de Leuvensesteenweg in Aarschot toch geopend. Omstreeks 4 uur is de burgemeester, samen met de politie, ter plaatse gegaan en werd het pand bij hoogdringendheid gesloten.