Politie plaats overzicht van gevonden fietsen Kristien Bollen

29 november 2018

21u31 0

Politie Aarschot plaatste op hun website een overzicht van de fietsen die ze gedurende de maand november gevonden hebben en waarvan de eigenaar tot nu onbekend blijft. Indien je een fiets als de jouwe denkt te herkennen, kan je een mail sturen naar PZ.Aarschot@police.belgium.eu. De politie vraagt natuurlijk wel om te bewijzen dat de fiets van jou is, bv. aan de hand van een aankoopbewijs of een foto waar je met de fiets op staat.

Op de website www.gevondenfietsen.be vind je trouwens een overzicht van alle gevonden fietsen in Vlaanderen. Het is immers steeds mogelijk dat jouw fiets in een andere politiezone is opgedoken.