Politie pakt dronken boomplasser op 04 mei 2018

02u55 0

Een 31-jarige man uit Aarschot werd zaterdagmorgen door een patrouille opgemerkt toen hij op de Vismarkt in Leuven tegen een boom plaste. Toen de man hierover werd aangesproken bleek dat hij stomdronken was. Hij kraamde wartaal uit en werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel. (ADPW)