Poging tot inbraak 07 september 2018

De bewoonster van een huis in de Rode Kruislaan merkte woensdagmiddag om 12.30 uur bij thuiskomst dat het raam van een veranda was opengebroken.





Het huis was echter niet betreden en er werd niets gestolen. Vermoedelijk had de dader willen toeslaan net voor de vrouw thuiskwam.





(VDWT)