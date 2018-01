Poëzieweek met Joke Van Leeuwen 25 januari 2018

02u27 0 Aarschot Dichter en illustrator Joke Van Leeuwen komt op woensdag 31 januari naar de openbare bibliotheek van Aarschot in het kader van de poëzieweek. Ze zal er twee lezingen geven: een voor volwassenen en een voor kinderen. Voor de gedichtendag slaat de stad de handen in elkaar met Poëzie Aarschot.

"Het is zeker niet de eerste keer dat we samenwerken", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Al een kwarteeuw organiseert Johan Noppen regelmatig poëzieactiviteiten. Hij slaagde er de voorbije 25 jaar in om het kruim van de Nederlandstalige poëziewereld naar Aarschot te halen."





Zo ook Joke Van Leeuwen. "Ze is niet alleen dichteres maar ook illustrator, cabaretière en auteur." Om 15 uur start ze met een lezing voor de jeugd. Kinderen van 8 tot 13 jaar zijn welkom. 's Avonds om 20 uur worden de volwassenen getrakteerd op een lezing. Deelnemen is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf inschrijven kan via bibaarschot@bibliotheekaarschot.be (GMA)