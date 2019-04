Pelgrims en Paglialunga zijn kandidaat bij de verkiezingen van 26 mei VDWT

02 april 2019

18u32 0

CD&V Aarschot gaat met twee kandidaten naar de verkiezingen van 26 mei. Gemeenteraadslid en fractieleider Nele Pelgrims staat op plaats acht van de lijst voor het Vlaams Parlement. “Onze provincie moet één gemeenschap vormen, waar mensen lokaal kopen en waar in elk opzicht goede verbindingen zijn tussen mensen en dorpen.” Raadslid en voormalig schepen Mattias Paglialunga is derde opvolger voor de Kamer. “Mijn prioriteit is een gezonde leefomgeving met aandacht voor kwetsbare mensen.”