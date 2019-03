Pelgrims en Paglialunga kandidaat bij komende verkiezingen Geert Mertens

25 maart 2019

Nele Pelgrims krijgt de achtste plaats op de lijst voor het Vlaamse Parlement, Mattias Paglialunga is kandidaat op de derde opvolgersplaats voor de Kamer. “CD&V Aarschot zet daarmee in op twee talentvolle dertigers, elk met hun eigen deskundigheid en achtergrond”, klinkt het. De verkiezingen vinden plaats op 26 mei 2019.

Politiek was bij Nele Pelgrims nooit ver weg. Zowel haar vader Herman als opa Jos zijn bekende namen in de lokale politiek. Pelgrims is bovendien medewerkster van Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Partyka. Zo staat ze heel kort bij het beleid binnen het Vlaamse landschap.

Mattias Paglialunga verdiende zijn strepen tijdens de vorige legislatuur. Zijn prioriteit op federaal vlak is een gezonde levensomgeving, met aandacht voor kwetsbare personen.

“CD&V Aarschot wil de sterke lijsten in Vlaams-Brabant mee ondersteunen en hoopt dat er extra kan ingezet worden op meer levenskwaliteit voor iedereen. Met veel passie en bezieling zullen Nele en Mattias zich smijten op de weg vooruit!”