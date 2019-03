Parkings Aarschots station vanaf maandag betalend: “Gegarandeerd chaos” Geert Mertens

17 maart 2019

14u13 0 Aarschot De NMBS voert maandag 18 maart het betalend parkeren in op de stationsparkings aan de Nieuwlandlaan en de Leuvensesteenweg. Ondanks de doorgedreven communicatie gaat zowat iedereen ervan uit dat het maandag je reinste chaos wordt in de buurt van het station. “We kennen de mensen: ze wachten toch tot op het laatste moment om een abonnement te kopen”, horen we bij de politie. “Sommigen zijn wellicht ook nog niet eens op de hoogte dat het betalend parkeren maandag start.”

“Vanaf half zeven staat de politie maandag paraat in de omgeving van het station om te kijken of alles ordelijk verloopt”, aldus schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). “In de eerste plaats om te zien of er niet te lange files zullen staan bij het binnenrijden van de parkings.”

In het weekend werd nog de nodige signalisatie geplaatst om de blauwe zones uit te breiden, het kortparkeren én de Kiss & Ride-zones af te bakenen. De uitbreiding van de blauwe zones is nodig om te verhinderen dat de parkeerdruk in de omgeving van het station zal toenemen. De blauwe zone aan Cristal Monopole en de achterzijde van het station wordt uitgebreid.

“Het is zeker niet de bedoeling om al meteen repressief op te treden”, aldus Geyskens. “We willen de mensen in eerste instantie op de nieuwe situatie wijzen.” Een maand lang geldt een sensibiliseringsperiode. Kiss & Ride is op beide stationsparkings gratis gedurende dertig minuten. In dat geval is het niet nodig om je parkeerticket te valideren aan de parkeerautomaat.

De bewoners van de Demer-, Fabriek- en Telefoonstraat hopen niet dat hun straten overspoeld worden door pendelaars die op zoek zijn naar een plaatsje zonder te willen betalen. “Anders vinden we zelf geen plaats meer want een garage hebben we niet", horen we.

En dan zijn er nog de mensen die in de buurt van het station werken zoals Bianca Van den Bruel van café Spoor 10. “Ik ga om de vier uur mijn parkeerschijf moeten herleggen”, zegt ze. “Dat is zeker niet evident als ik met een vol café zit. Ik hoop dat ik nog steeds gewone parking ga vinden omdat ik hier ‘s ochtends toch heel vroeg ben.”

Inwoners van Aarschot kunnen rekenen op een voordeeltarief. Concreet betekent dit dat je voor een jaarabonnement 241,53 euro betaalt in plaats van 362,30 euro. Voor de tienbeurtenkaart geldt voorlopig nog geen voordeeltarief. “Wij moeten één keer per week naar Gasthuisberg in Leuven”, aldus een oudere man. “We moeten dus een tienbeurtenkaart kopen om te kunnen parkeren aan het station. Dat betekent voor ons, gepensioneerden, een heel hoog bedrag.”

Beide stationsparkings blijven gratis tussen 19 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat omwonenden er gratis kunnen parkeren, wat de parkeerdruk in de buurt van het Kapitein Gilsonplein kan verlichten. Op zaterdagen, zon- en feestdagen stelt de NMBS de parkings gratis ter beschikking. De uitzondering hierop vormen bepaalde evenementen zoals Rock Werchter, Werchter Boutique, Werchter Classic en concerten waarvoor de NMBS dagtrips aanbiedt.

Het stadsbestuur engageert zich ertoe het groenonderhoud uit te voeren, zout te strooien en sneeuw te ruimen op de parkings.

Met het invoeren van het betalend parkeren wil de NMBS pendelaars een gegarandeerde parkeerplaats kunnen aanbieden. Het station is eigenlijk slachtoffer van zijn eigen succes. Op een doordeweekse dag is er vaak om half negen al geen plaatsje meer te vinden en staan alle parkings eivol. Sinds de invoering van een rechtstreekse verbinding tussen Aarschot en Brussel is het aantal pendelaars, dat van het station Aarschot gebruikmaakt, enorm gestegen.