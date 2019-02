Parking station 33% goedkoper voor pendelende Aarschottenaars Stad sluit deal met NMBS en maakt buurt ook fietsvriendelijker Tom Van de Weyer

22 februari 2019

14u13 1 Aarschot De betalende parking aan het station wordt voor Aarschottenaars 33% goedkoper dan voor andere gebruikers. Het stadsbestuur heeft een overeenkomst uit de brand gesleept met de NMBS. Er worden enkele ingrepen gedaan om het fietsers makkelijker te maken. De parking wordt betalend vanaf 18 maart.

De NMBS wilde het betalend parkeren al invoeren op 26 november. Het nieuwe stadsbestuur hield dit echter tegen om te onderhandelen over prijzen en parkeervoorschriften. Nu is er een akkoord bereikt.

Inwoners van Aarschot en deelgemeenten die een treinabonnement hebben, krijgen 33% korting op de parkeertarieven die de NMBS had vastgelegd. Een Aarschottenaar betaalt 23,14 euro voor een maand, 60,38 euro voor drie maanden en 241,53 euro voor een jaar. Het tarief voor niet-inwoners blijft 34,70 euro (maand), 90,60 euro (drie maanden) en 362,30 euro (jaar). De badge om toegang te krijgen tot de parkings kan je kopen in het station. Inwoners van Aarschot krijgen de korting als ze hun identiteitskaart voorleggen.

De beide parkings, achter het station met inrit in de Nieuwlandlaan en vooraan met inrit in de Leuvensesteenweg blijven bovendien gratis tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends, en op zon- en feestdagen. De NMBS kan hierop uitzonderingen maken bij evenementen zoals Rock Werchter. De parkings blijven de eerste dertig minuten gratis als Kiss & ride-zone. Vooraan het station bij de voetgangersbrug over de sporen komen plaatsen voor kortparkeren.

Daarnaast doet de stad ingrepen om het de fietsers wat makkelijker te maken in de stationsbuurt. In de Nieuwlandlaan komt een verbod op stilstaan en parkeren. De stad verwerft de toegangsweg vanuit de Nieuwlandlaan, die eigendom was van Interleuven. “We gaan aan weerszijden fietspaden leggen”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). “Ook de borduren worden verlaagd en aangepast. Van de nabije Demerstraat maken we een fietsstraat.”

“De Boudewijnlaan krijgt belijning voor fietsers en de borduren bij het postgebouw worden verlaagd. De uitrit van parking Carrefour aan het postgebouw wordt afgesloten voor auto’s zodat fietsers veilige doorgang krijgen naar de fietsenstalling. De inrit blijft open, maar wordt geëvalueerd.”

Om de parkeerdruk te ontlasten worden de blauwe zones uitgebreid. Het industrieterrein achter het station wordt blauwe zone voor maximaal vier uur, net als de parking aan drankenhandel Cristal Monopole. “In het najaar gaat de NMBS hier een bewaakte en overdekte fietsenstalling bouwen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Bovendien zouden er oplaadpunten voor elektrische fietsen komen. Het pijnpunt dat veel pendelaars hier geen dure fiets durfden achter te laten, wordt verholpen.”

De nieuwe parkeervoorschriften gaan in vanaf 18 maart. Er is een sensibilisering van een maand. De politie zal toezien op naleving van het parkeerverbod. Parkeerfirma Indigo controleert de blauwe zones.