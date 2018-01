Parket wil doodrijder zwaarder straffen PROCUREUR WIL 40 MAANDEN CEL EN 5 JAAR RIJVERBOD KIM AERTS

19 januari 2018

02u31 0 Aarschot De 44-jarige Peter C. uit Aarschot zal zich binnenkort opnieuw moeten verantwoorden in de politierechtbank voor het ongeval met vlucht waarbij Ellen Van Vlasselaer (27) het leven liet. De veertiger kreeg in eerste aanleg 12 maanden cel en 2 jaar rijverbod. De procureur vorderde daarentegen 40 maanden cel en vijf jaar rijverbod, maar wil dat nu in beroep afdwingen.

"Ik ben absoluut niet zeker dat het niet opnieuw zal gebeuren", meende de aanklager nog tijdens de zitting in november vorig jaar. Peter C. (44) uit Aarschot schepte op 30 augustus 2015 's ochtends vroeg Ellen Van Vlasselaer in de Gijmelstraat in Aarschot. De jonge mama van 27 was onderweg naar rusthuis Sint-Rochus om aan haar shift te beginnen maar kwam er nooit aan. C. kwam terug van een nachtje stappen, had net geen 1,5 promille in zijn bloed, en reed gewoon door na het ongeval. Enkele honderden meters verder in de Gijmelwijk stopte hij bij zijn ouderlijk huis. Het was uiteindelijk de vader van de veertiger die hulpdiensten moest bellen en de wijkagent verwittigde. Het vluchtgedrag van de veertiger werd betwist door zijn advocaat. "Hij was op dat moment in paniek, in shock. Hij heeft zich niet proberen te onttrekken aan de vaststellingen." Maar de rechter veegde dat argument in het vonnis vorige maand van tafel. C. liep nog maar in 2013 een veroordeling op voor de politierechtbank voor een zwaardere snelheidsovertreding.





Recidivist

Hij bevond zich daardoor op het moment van de feiten in wettelijke staat van herhaling. De procureur vorderde dan ook streng: 40 maanden cel en vijf jaar rijverbod. Maar de rechter was opvallend milder in het vonnis met 12 maanden cel, twee jaar rijverbod, een boete van 3.900 euro en het herdoen van de vier examens voor het rijbewijs. Het parket tekende in extremis nog beroep aan waardoor de hele zaak wordt hernomen binnenkort, een datum is er nog niet.





Gemengde gevoelens

Ellen Van Vlasselaer liet destijds een dochtertje van vijf na. Grootmoeder Christel Smets neemt de zorgen voor het nu 8-jarige meisje voor zich. Zij kijkt met gemengde gevoelens uit naar het proces dat wordt overgedaan. "Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. De straf die hij gekregen heeft in eerste aanleg vond ik sowieso te weinig. Op alle vlakken. Je rijdt weg van het slachtoffer terwijl je vader anoniem de hulpdiensten moet bellen. Hij heeft gewoonweg niet naar haar omgekeken en zijn verantwoordelijkheid niet genomen", reageert Christel nog altijd ontdaan. "Wij zitten hier elke dag met ons kleinkind die naar haar mama vraagt."





De recidivist zal zich, waarschijnlijk dit jaar nog, opnieuw moeten verantwoorden voor onopzettelijke slagen met de dood tot gevolg, het rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.