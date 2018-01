Pannenkoekendag in zaal Vinea 27 januari 2018

'Een warm hart voor Senegal' organiseert op zondag 28 januari haar tiende pannenkoekendag in zaal Vinea aan het Poortveldenplein. De dag is een unieke gelegenheid om de vereniging, die opgericht werd door Rudy Janssens en Myriam Laporte, beter te leren kennen. Het Aarschotse koppel heeft een aantal kleinschalige ontwikkelingsprojecten lopen in Senegal. Tijdens de pannenkoekendag is er ook een kleine markt met allerlei originele cadeautjes zoals sieraden, sjaaltjes, houten beeldjes en rieten manden. Bezoekers zijn welkom van 13 tot 19 uur. (GMA)