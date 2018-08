Oud-strijders eren met potjes verf LEO (66) SCHILDERT BELGISCHE DRIEKLEUR BIJ UIT RESPECT VOOR VADER TOM VAN DE WEYER

07 augustus 2018

02u30 0 Aarschot Vrijwilliger Leo Janssens (66) onderhoudt in zijn eentje de graven van de oud-strijders op het kerkhof van Wolfsdonk. "Ik schilder de Belgische driekleur bij op de grafzerken. Het is het minste wat ik kan doen, uit eerbied voor de mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Het is ook een saluut aan mijn vader, de laatste oud-strijder die in januari overleed."

Op het kerkhof van Wolfsdonk liggen 85 oud-strijders begraven. De kleuren van het Belgisch vlaggetje zijn verbleekt op heel wat zerken. "Ik besloot om de vlaggetjes opnieuw in de verf te zetten. Schilderen heb ik altijd graag gedaan. Kennissen vragen of ik bij hen de muren en plafonds kom verven", zegt Leo. Met potjes zwarte, rode en gele verf trek hij elke dag naar het kerkhof en zet zich aan het secure werkje. Het ereperk van graven gaat hij één voor één af.





Even verderop ligt Leo's vader begraven. "Mijn vader Frans was de laatste oud-strijder in groot Aarschot. Hij overleed in januari op 98-jarige leeftijd. Hij was voorzitter van de oud-strijdersvereniging van Aarschot, Langdorp en Wolfsdonk. De laatste plaats in het ereperk was voor hem voorbehouden. Aan het einde van zijn leven koos hij er toch voor om begraven te worden bij mijn moeder, die overleed in 2012."





Adjudant Frans Janssens werkte tijdens de oorlog als vrijwilliger in Engeland. Voor de Royal Air Force leidde hij jonge militairen op. Hij behaalde 33 medailles en werd gekroond tot ridder in de Leopoldsorde.





Nog tien leden

"Het koningshuis stond bij hem op een voetstukje. Dagen waarop de oorlog herdacht wordt stonden bij hem rood omcirkeld in de agenda. Ik ben steeds met de groep mee geweest naar de herdenkingen, zoals in Meensel-Kiezegem en Veltem-Beisem. In het begin waren we met 300 leden. Vandaag zijn we maar met tien meer. Mijn vader hechtte groot belang aan de herinnering aan de oorlog. Hij organiseerde de jaarlijkse herdenking van 22 juni 1943. Een vliegtuig stortte die dag in Langdorp neer en acht geallieerden kwamen om. Dit en vele andere verhalen zijn haast niet meer bekend bij jonge mensen."





"Vader noemde mij zijn secretaris en ik ben hem ook opgevolgd als voorzitter van de vereniging. Ik wil zijn levenswerk verder zetten. Net als mijn vader kan ik het niet aanzien als iets er slordig en verwaarloosd bijligt. Ik ben steeds op pad om zwerfvuil op te rapen en de kapelletjes te onderhouden in mijn geliefde dorp Wolfsdonk."





Rode rozen

"Als ik klaar ben met schilderen in Wolfsdonk, ga ik kijken of ik iets kan doen op de andere kerkhoven in Aarschot. Overal liggen oud-strijders. Hoeveel het er precies zijn, moet ik eens nakijken. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste WereIdoorlog eindigde. Op 11 november zou ik op elk graf van een oud-strijder een rode roos willen leggen."