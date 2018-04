Oud-leiding komt nog een keer samen in oude lokalen 26 april 2018

De oude jeugdlokalen van Gelrode gaan tegen de grond. Ze maken plaats voor een nieuwe grote sanitaire blok voor jongens, meisjes en kleuters van de Vrije Basisschool Pastoor Dergent. De Pluswerking van Gelrode kwam nog één keer samen om herinneringen op te halen aan dertig jaar werking. "Pluswerking Gelrode was een jeugdvereniging die in 1987 werd opgericht onder impuls van eerwaarde Alfons Peeters", weet Raf Rosseels, een van de stichters. "Naast de activiteiten voor de leden werden er ook initiatieven georganiseerd om geld in het laatje te brengen, namelijk een vierdaagse kermis met onder meer Gelrock."





"Alleen hier hebben we de mogelijkheid om het nieuwe gebouw te laten aansluiten op zowel de kleuter- als lagere school", aldus directrice Marleen Cornelis. Een dertig oud-leiders kwamen nog éénmaal samen in de lokalen.





(GMA)