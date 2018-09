Oud-gemeenteraadslid Bart Van Tongelen overleden 04 september 2018

Advocaat en gewezen gemeenteraadslid Bart Van Tongelen (58) is zondagnamiddag onverwacht overleden. Het nieuws werd bevestigd door voormalig burgemeester en partijgenoot Willy Schellens (sp.a). Van Tongelen werd rond 17 uur door zijn dochter gevonden in de zetel in zijn woning. Over de oorzaak van het overlijden is niets bekend. Van Tongelen had meer dan dertig jaar een advocatenkantoor en kwam in 2012 op voor de gemeenteraadsverkiezingen. In december 2017 legde hij de eed af als gemeenteraadslid voor sp.a. Hij volgde raadslid Ria Vranken op, die in november overleed. Van Tongelen was al twintig jaar plaatsvervangend vrederechter in Aarschot, wat niet verenigbaar bleek met de gemeenteraad. Om die reden stond hij zijn zetel weer af aan Robert Grandjean. (VDWT)