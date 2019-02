Osschotse Quilters exposeren

Geert Mertens

06 februari 2019

18u01 0

Ken je de Osschotse Quilters al? Dat zijn dames die hun gemeenschappelijke passie voor patchwork delen. In het cultuurcentrum Het Gasthuis exposeren ze hun handgemaakte creaties, vervaardigd volgens de ambachtelijke tradities.

“Quilten of patchwork is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden", klinkt het. “Het resultaat van het werk is een quilt. Oorspronkelijk was dit om restjes stof volledig te gebruiken maar nu wordt textiel vaak speciaal voor een specifiek ontwerp gekocht.”

De oude hobby heeft ook Aarschotse beoefenaars: de Osschotse Quilters. Ze bundelen nu de krachten voor een expo. De expo opent op zondag 10 februari de deuren. Ze loopt tot en met 24 februari.