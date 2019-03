Opslagplaats gezocht voor spullenhulp van vzw Zonneschijn Tom Van de Weyer

12 maart 2019

15u44 0 Aarschot De vzw Zonneschijn krijgt nog één week de tijd om de massa spullenhulp voor Afrika te verhuizen naar een opslagruimte. Alles staat nog in de woning van bezieler Achille Roels en zijn echtgenote Edwige, maar zij moeten vertrekken van de huisbaas. “We doen een warme oproep aan mensen die een loods hebben. We zouden ze graag huren voor enkele weken.”

Roels moet zijn huurwoning in Langdorp na negen jaar verlaten. Hij kampt met financiële problemen als gevolg van een echtscheiding en kon al zeven maanden de huur niet meer opbrengen. “De huisbaas was dit beu en had in december het huurcontract verbroken”, zegt Roels. “Normaal zouden we dinsdagochtend worden uitgedreven. De deurwaarder en politie stonden hier. Gemeentearbeiders zouden mijn verzameling hulpgoederen opladen en overbrengen naar een gemeentelijke loods. Algauw was duidelijk dat hun vrachtwagen niet groot genoeg was. De gemeente heeft te weinig plaats om alles te stockeren. Het gaat over zeker twee containers vol.”

De hulpgoederen zijn groot materiaal zoals rolstoelen, matrassen, bedden en meubels, maar ook zakken en dozen vol speelgoed en kleding. Het zijn allemaal schenkingen ingezameld voor de vzw Zonneschijn voor Iedereen, die Roels in 2014 oprichtte. Hij wil ziekenhuizen en kinderopvangcentra steunen in Togo en Benin in Afrika. Tientallen pakketten zijn al naar ginder verstuurd. De grote stukken staan al enkele jaren opgestapeld, klaar om verscheept te worden. Het probleem is dat een container algauw 4.000 euro kost. Dat geld had Roels niet op zak. “In april zou de zending eindelijk kunnen gebeuren”, aldus Roels. “Ik krijg nog geld terug van de belastingen en heb opnieuw wat financiële slagkracht. Ik had mijn huisbaas gesmeekt om nog even geduld te oefenen, maar tevergeefs.”

De uitdrijving van Roels zou dinsdag gebeuren, maar ging niet door, want het huis kon niet worden leeggemaakt. De deurwaarder stelde een ultimatum. “We krijgen nog een week de tijd om onze spullen onderdak te geven. Op donderdag 21 maart moet de woning leeg zijn.”

“Voor onszelf zoeken we naar een andere woning. Desnoods huren we een vakantiehuisje ergens in Vlaanderen. Maar wat ons nog meer zorgen baart zijn de goederen. Is er een firma of een particulier die ons stapelruimte of een loods kan geven? Het transport regel ik desnoods zelf met een huurvrachtwagen. Ik heb voldoende kennissen en buren die mee willen helpen met de verhuis.” Roels is te bereiken op 0475 30 74 32.

De gemeente Aarschot weet geen raad met de zaak. “Onze loods heeft allicht niet genoeg plaats. Ik laat onderzoeken wat er met de goederen moet gebeuren als ze na volgende week op straat staan”, zegt schepen van OCMW Nicole Van Emelen (sp.a).