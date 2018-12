Opnieuw alcoholzuil op Winterfeest Kristien Bollen

20 december 2018

Net als vorig jaar draagt de politiezone Aarschot haar steentje bij aan de verkeersveiligheid tijdens de eindejaarsperiode. Feestvierders kunnen op het Winterfeest gratis en vrijblijvend een alcoholtest afleggen aan de alcoholzuil.

Veilig de weg op

Momenteel staat de alcoholzuil in De Scheve Stadshut op de Grote Markt. Later verhuist de zuil naar andere locaties van het Winterfeest. Bezoekers en passanten kunnen er gratis een vrijblijvende alcoholtest afleggen.De test geeft aan hoeveel alcohol er in je longlucht en bijgevolg in je bloed zit. Je hangt dus niet langer af van politiecontroles en kan zelf voor een veilige oplossing zorgen om thuis te geraken, zoals een BOB, een taxi of het openbaar vervoer. De politie hoopt met dit initiatief het aantal verkeersongevallen met dronken bestuurders te doen dalen.