Opgestuwde wegdek E314 hersteld 01 augustus 2018

02u24 0 Aarschot Op de E314 richting Brussel kwam vorige week door de hitte het wegdek omhoog ter hoogte van Aarschot. Al snel werd duidelijk dat de opstuwing van 12 meter breed niet met koud asfalt kon hersteld worden.

De definitieve herstelling met beton zou dan weer langer duren, maar de weergoden deden hun duit in het zakje: afgelopen weekend daalden de temperaturen zodanig dat het definitieve asfalt goed kon uitharden en dus werden beide rijvakken voor de ochtendspits van maandag 30 juli weer opengesteld.





Helaas kwam diezelfde maandag een stukje pechstrook tussen de oprit Aarschot en Tielt-Winge omhoog door - u raadt het al - de aanhoudende hitte.





Betonplaten durven door de warmte uit te zetten. Als er geen ruimte is in hun voeg, dan duwen ze tegen de volgende betonplaat en komen ze omhoog. Dat is een gekend fenomeen en hier is preventief niks aan te doen. Het Agentschap Wegen en Verkeer deed al het mogelijke om de snelweg zo snel mogelijk te herstellen.





Een aannemer verwijderde na de avondspits het opgebroken stuk en legde er definitieve asfalt. Uit veiligheid werd tijdens de werken een deel van de rechterrijstrook afgesloten.





Gisterenmiddag bleek de klus geklaard en kon de snelweg weer volledig open.





(KBG)