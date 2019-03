Open Vld zet campagne in met welkomsborden op provinciegrens Tom Van de Weyer

08 maart 2019

14u41 0 Aarschot Gwendolyn Rutten en Maurits Vande Reyde timmeren al volop aan de campagne van Open Vld voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei. Vandaag plaatsten ze een verwelkomingsbord op de Herseltsesteenweg in Aarschot, op de grens met de provincie Antwerpen. “Dit is een eerbetoon aan alle doeners die onze provincie hebben groot gemaakt en ze elke dag draaiende houden”, zegt Rutten.

Aarschots burgemeester Rutten is lijsttrekker voor het Vlaams parlement bij de verkiezingen van 26 mei. Schepen Maurits Vande Reyde uit Diest krijgt een hoge plaats op diezelfde lijst. “Wij willen het Hageland een stem geven in Brussel. De mobiliteit in onze regio heeft oplossingen nodig. Onze werkende mensen moeten meer overhouden van hun inspanningen.”

“Deze borden hebben we al geplaatst in Tienen. De komende weken volgen er nog vele meer, op de grenzen van Vlaams-Brabant. Op aanvraag maakt Open Vld aangepaste versies, met de naam van je gemeente of zelfs straatnaam of buurt erop vermeld. Je kan ze komen afhalen bij de partij of we komen ze eventueel zelf plaatsen.”