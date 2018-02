Open Vld voert campagne op markt 02 februari 2018

Open Vld vatte gisteren post op de wekelijkse donderdagmarkt om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.





"In januari steeg het nettoloon met gemiddeld 28 euro", zegt schepen Christel Verlinden (Open Vld). "Die lijn willen we ook regionaal doortrekken. Alle inwoners hebben recht op gezonde stadsfinanciën. Het is ook belangrijk dat het belastingsgeld goed besteed wordt. Prioriteiten zijn zorg maar ook goede fiets- en voetpaden in onze stad."





Ondanks de kou en de regen, telde de markt heel wat bezoekers en werden er talloze strooibriefjes uitgedeeld met de standpunten op. Voor Open Vld wordt Gwendolyn Rutten de lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. (GMA)