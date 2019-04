Open Vld maakt regionale kandidaten bekend voor 26 mei VDWT

09 april 2019

Open Vld maakt de volledige lijsten bekend van kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei. Zoals eerder bekend is Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Maurits Vande Reyde, schepen in Diest, staat op plaats twee. Voorts vinden we Birthe Lux (Geetbets) terug op de Vlaamse lijst, op plaats 13.

Bij de opvolgers voor het Vlaams Parlement staan regiogenoten Gunther Clinckx (Tielt-Winge, 4), Malika Krossa (Landen, 7), Anne Frérart (Zoutleeuw, 9), en Sabine Meyssen (Diest, 11).

Op de lijst voor de Kamer staan Kris Peetermans (Scherpenheuvel-Zichem) op plaats 7, Didier Reynaerts (Landen) op 8 en Rudi Beeken (burgemeester van Tielt-Winge) op plaats 13. De opvolgers voor de Kamer in onze regio zijn Bram Delvaux (Tienen, 1), André Alles (Kortenaken, 4), Boris Cresens (Hoegaarden, 5) en Gerry Vranken (Aarschot, 8).