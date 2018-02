Op 15 augustus opnieuw evocatie 01 februari 2018

In 2018 vindt er opnieuw een evocatie plaats in de stad Aarschot. De laatste dateert van 2016, toen werd 'De Grecht' opgevoerd. Bij de nieuwe evocatie wordt het, mede door het overlijden van Carl Noppne, een van de drijvende krachte, wel over een andere boeg gegooid. "In de plaats van één grote evocatie, die op meerdere dagen gespeeld wordt, kiezen we nu voor meerdere, kleine scènes op één dag", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V) en cultuurfunctionaris Dries Peeters.





Ook de dag ligt al vast: 15 augustus. 'De dag van de Sint-Rochusverlichting' wordt de toeristische trekpleister van de zomer met meer dan 10.000 bezoekers. "Koen Huybens heeft zich ertoe geëngageerd om de tekst te schrijven", klinkt het. "Het verhaal van de eerste evocatie, het leven van Sint-Rochus, wordt herschreven en opgedeeld in vijf op zichzelf staande verhaallijnen."





Natuurlijk zijn er opnieuw acteurs nodig. "Midden februari willen we een definitief zicht hebben op de regisseurs en het concept." Voor meer informatie: dries.peeters@aarschot.be (GMA)