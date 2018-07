Ook paarden krijgen het warm 06 juli 2018

02u26 0 Aarschot De brandweerpost Aarschot van zone Oost Vlaams-Brabant heeft woensdagnamiddag een paard uit de Motte gehaald in Rillaar. Helaas was het geen verkoelingstechniek, maar werd het dier vermoedelijk opgeschrikt en sukkelde het in de beek.

Het paard was met haar eigenares op pad voor een rustige rit in de Mottestraat toen het plots werd opgeschrikt. De edele viervoeter kwam daardoor jammer genoeg in beek de Motte terecht. Enige afkoeling met dit loodzware hitteweer was misschien welkom, maar door de modder in de Mottebeek geraakte het beestje er helaas niet op eigen krachten uit. Met behulp van een hijskraan en het nodige materiaal slaagde de brandweer er wel in het paard terug op het droge te krijgen.





Buiten de vermoeidheid door de pogingen om op eigen kracht uit de modder te klauteren, leek het paard in eerste instantie in goede gezondheid te verkeren en kon de viervoeter met haar baasje huiswaarts keren waar nog een dierenarts langskwam. (KBG)