Ook Mandus Verlinden (81) stopt met politiek GELRODE VERLIEST WEER BOEGBEELD VOOR VERKIEZINGEN GEERT MERTENS

09 augustus 2018

02u32 0 Aarschot Na Bob Verstraete stopt ook gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger, senator, schepen én gemeenteraadslid Mandus Verlinden (81) met de actieve politiek. De man twijfelde of hij een plaats zou innemen op de lijst van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober maar kiest er nu toch voor te stoppen.

"Op vraag van wijlen Jos Daems stapten Bob en ik in 1976 in de politiek", weet Mandus Verlinden, nonkel van huidig schepen Christel Verlinden. Door het overlijden van Florent Wolput kwam de man, als opvolger, een tijdje terug opnieuw in de gemeenteraad nadat hij er een eerste keer, in 2000, mee gestopt was.





"Dat deed hij nog steeds met dezelfde goesting", voegt Christel Verlinden eraan toe. "Daardoor heeft hij getwijfeld of hij toch niet opnieuw op de lijst zou gaan staan."





In de jaren tachtig was Mandus onder meer schepen van Burgerzaken, Landbouw en Middenstand. Dat mandaat was hem op het lijf geschreven. "Zijn liefde voor Gelrode stak hij nooit onder stoelen of banken."





"Ik was ook van 1978 tot 1991 provincieraadslid van Brabant en daarna volgde ik de overleden Georges Sprockeels op als rechtstreeks verkozen senator. Tot juni 1999 was ik Vlaams volksvertegenwoordiger."





Mensen helpen

"Bob en Mandus hebben ook steeds hun mandaat gebruikt om mensen te helpen", zegt lijsttrekker Gwendolyn Rutten (Open Vld). Dat Bob Verstraete met politiek zou stoppen, raakte eerder al bekend.





Met Bob en Mandus vallen er twee sterke krachten uit Gelrode weg. "We hebben voor goede opvolgers gezorgd", aldus Christel. "Koen Nijs en Ruben Pierards vullen de leemte op. De eerste stamt uit een Gelroodse familie van fruittelers en is zelf ook fruitteler. Zijn visie over landbouw overstijgt de grenzen van zijn eigen bedrijf. Ruben is dan weer de feestburgemeester van Everveld-Gelrode. Hij is bezieler van de vzw De Voermannen van Nu. De Landbouwdag, die hij organiseerde, kende een groot succes met meer dan 5.000 bezoekers. Tot zijn stokpaardjes behoort ook erfgoed."





De nieuwe ploeg wil zich inzetten voor Gelrode.





"Zo willen we het Verlindenplein kindvriendelijker maken", luidt het. "De laatste jaren kwamen hier immers heel wat gezinnen met jonge kinderen bij. Daarnaast pleiten we ook voor het veiliger maken van de schoolomgeving op de Rillaarsebaan en het in ere houden van typische evenementen van Gelrode zoals de landbouwdag en het tractortreffen."