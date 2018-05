Ongeval met gewonden 11 mei 2018

Op het kruispunt van de Nieuwe Dijkstraat met de Vroentestraat en de Rodestraat in Diest is dinsdag om 14.30 een ongeval gebeurd. Eén iemand geraakte gewond.





Een 63-jarige man uit Diest volgde de Nieuwe Dijkstraat in de richting Tessenderlo. Een 33-jarige man uit Aarschot volgde de Rodestraat in de richting van het kruispunt en wilde het kruispunt oversteken om de Vroentestraat in te rijden. Hierbij reed hij in de flank van de wagen van de 63-jarige man die op zijn beurt tegen een derde voertuig, dat stilstond in de Vroentestraat, geslingerd werd. Het stilstaande voertuig werd bestuurd door een 55-jarige man uit Diest. (KBG)