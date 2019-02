Onderzoek naar drugshandel Kristien Bollen

27 februari 2019

Een anonieme rechercheploeg merkte zaterdagavond 23 februari rond 19.30 uur een verdacht voertuig op in de Franseliniestraat in Langdorp. Het voertuig vluchtte en werd kort daarop aangetroffen op de oprit van een woning in deze straat. Er was geen bestuurder in de buurt en al snel bleek het voertuig geen link te hebben met de woning waar het geparkeerd stond. Bij de doorzoeking van het voertuig werd 185 gram speed aangetroffen en tijdens een zoeking in de buurt werd een vluchtende man aangetroffen. Deze 29-jarige man uit Aarschot had een mes en ook de sleutel van het achtergelaten voertuig op zak. Tijdens zijn vlucht had de man het muurtje van de oprit van een woning aangereden. Hij had geen rijbewijs en legde een positieve speekseltest af.

Het Parket besliste dat de man na verhoor mocht beschikken in afwachting van het verdere onderzoek voor drugshandel.