Oldtimers Gilis verhuist naar Aarschot FAMILIEBEDRIJF VERKAST OMDAT EIGEN COLLECTIE TE GROOT WERD TOM VAN DE WEYER

11 juli 2018

02u23 0 Aarschot Oldtimers Gilis uit Holsbeek heeft zich gevestigd in de industriezone in Aarschot. Zaakvoerder Dirk Gilis (50) koopt en verkoopt al dertig jaar oldtimers. "Het zijn plezierwagens voor uitstapjes. Ze roepen herinneringen op aan onbezorgde tijden zonder files."

Gilis is een echt familiebedrijf. "Mijn vader Roger was technisch tekenaar, maar deed in zijn vrije tijd mee aan autoraces", vertelt Dirk. "Hij sleutelde thuis aan zijn Porsche om hem klaar te maken voor de wedstrijd. Zo heb ik de liefde voor auto's opgepikt. Mijn zoon Ken (24) heeft de microbe ook te pakken. Hij is net als ik mecanicien geworden en werkt mee in de zaak. Mijn echtgenote Ann doet de administratie."





"Thuis in Holsbeek hebben we een privécollectie opgebouwd van 40 oldtimers. Voor onze verkoop was geen plaats meer. Daarom zijn we verhuisd naar de Gaston Geenslaan in Aarschot. In onze showroom kan je kiezen uit een dertigtal modellen. Het oudste is een Ford uit 1917. Hij kost 55.000 euro."





De wagens staan te glimmen alsof ze gisteren van de band zijn gerold. "Ik ben erg kieskeurig in mijn aankopen. Honderd wagens wijs ik af voor ik er één koop die nog in prima staat is", zegt Dirk. "In de jaren 90 kon je in Californië de mooiste modellen op de kop te tikken. De markt is daar intussen zowat leeggeplukt. De laatste jaren vind ik mijn waar in Europa en bij mijn klanten in België, die hun wagen weer doorverkopen na jaren rijplezier. Bij sommige eigenaars staan ze al jaren in de garage. Ze kunnen er maar geen afscheid van nemen, ook al gebruiken ze hem nooit meer. Een Corvette uit 1982 die maar 4.000 kilometer op de teller had, heb ik pas na vijf jaar kunnen losweken bij de eigenaar. Hij zag die wagen als een familielid. Ik ken autoliefhebbers die de verjaardag van hun wagen vieren. "





"Ons publiek zijn iets oudere mensen, die genoeg gespaard hebben voor een plezierwagen. Een oldtimer gebruik je niet om naar het werk te gaan en boodschappen te doen. Je maakt er uitstapjes mee, of gaat naar een meeting. Je rijdt ermee zoals dat enkele generaties geleden nog kon, zonder stress en fileleed."





Porsche en Mercedes

"Wij specialiseren ons in Mercedes en Porsche, topauto's die een mensenleven meegaan. Daarnaast hebben we ook een selectie aan 'classic cars'. Dit zijn oersterke modellen zoals de Subaru Impreza, die niet zo heel lang geleden nog rondreden. Een Impreza roept herinneringen op aan het dagelijks leven in je jeugd, aan vrienden en kennissen."





"Tijdens ons openingsweekend vorige week heb ik zeven wagens verkocht, al is de markt in oldtimers wat aan het afnemen", weet Dirk. "Dat komt omdat ze meer gebruikt worden voor reguliere verplaatsingen. Ze verslijten daardoor vlugger en het aanbod wordt kleiner. Daarom tonen ook beleggers interesse. Zij zien het als een investering, maar deze wagens koop je met je hart en niet met je portemonnee."