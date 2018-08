Obussen onder parking Den Akker EXPLOSIEVEN UIT EERSTE WERELDOORLOG VORMDEN GEEN ONTPLOFFINGSGEVAAR TOM VAN DE WEYER

14 augustus 2018

02u34 0 Aarschot Bij werkzaamheden aan de nieuwe parking in Kortakker zijn twee obussen ontdekt uit de Eerste Wereldoorlog. De ontmijningsdienst Dovo heeft ze meegenomen en onschadelijk gemaakt. Er was geen ontploffingsgevaar. "Dit liep met een sisser af", zegt schepen Gwendolyn Rutten (Open Vld), die vlak om de hoek woont.

In Kortakker wordt de parking van zaal Den Akker en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst heraangelegd. Rond 8 uur gisterochtend waren arbeiders van aannemer Hegrola uit Westerlo met hun graafmachine grond aan het afschrapen, toen ze op de twee projectielen stootten. Ze zaten nauwelijks 40 centimeter diep. De politie werd erbij gehaald en gauw erna kwam ook de ontmijningsdienst Dovo (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) ter plekke.





Geen ontploffingsgevaar

Het gaat om twee kleine Duitse obussen uit de Eerste Wereldoorlog, die nooit zijn afgevuurd. "Na de ontdekking hebben we meteen een veiligheidszone ingesteld", zegt Hans Geyskens van de Aarschotse politie. "Volgens Dovo was er geen explosiegevaar, dus werd de brandweer er niet bij geroepen. Er waren evenmin bijzondere maatregelen nodig voor omwonenden of het verkeer."





Bodemscan

"De mensen van Dovo hebben de projectielen in hun wagen meegenomen naar Oud-Heverlee en ze daar onschadelijk gemaakt", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Met een scanner is de bodem van het hele terrein verder afgezocht, maar er zijn geen andere projectielen gevonden. Over hoe de obussen er zijn terechtgekomen is niets bekend. In die tijd was het terrein de speelplaats van de gemeentelijke school."





"Een paar maanden geleden hebben we - voorafgaand aan de werken in Kortakker - een archeologisch onderzoek laten verrichten", zegt Peeters. "Toen werd een sleuf gegraven, maar de studie toonde niet aan dat er iets in de bodem zat." Dat onderzoek blijkt toch te oppervlakkig zijn geweest.





Gwendolyn Rutten

Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) woont vlak om de hoek en was er als eerste bij. "De aannemer belde mij op dat hij een bom had gevonden. Dit was wel even schrikken. Toen ik ging kijken, bleken het er twee te zijn. Gelukkig was de werf goed afgesloten. Dit is goed afgelopen, maar onze geschiedenis wordt wel erg levendig op deze manier. Uitgerekend deze maand herdenken we honderd jaar Groote Oorlog, zeker in onze Martelarenstad die erg te lijden had onder Duitse vergeldingsacties in 1914. Vanmorgen vroeg werd dit verleden opeens weer heel tastbaar." Na de ontruiming en het bodemonderzoek van Dovo konden de arbeiders verder met hun werk. Eind augustus is de parking klaar.