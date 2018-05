Nieuwkomer vlak achter Rutten op Open Vld-lijst 22 mei 2018

De top-drie waarmee de Aarschotse Open Vld naar de kiezer trekt, is bekend. Op de tweede plaats staat nieuwkomer Bert Van der Auwera. Met Best, dat sorteermachines bouwt voor de voedings- en recyclage-industrie, won hij als enig Vlaams bedrijf twee keer de Leeuw van de Export. "Hij is een gedreven ondernemer met een liefde voor Aarschot", klinkt het bij de partij. Huidig schepen van Openbare Werken Christel Verlinden neemt de derde plaats in. Eerder raakte al bekend dat Gwendolyn Rutten de lijst van Open Vld trekt. Binnenkort worden de andere kandidaten bekendgemaakt. (GMA)