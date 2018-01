Nieuwjaarszingen valt niet in het water 02u23 0 Foto Vanessa Dekeyzer Deze kinderen konden gewoon gaan zingen.

Ondanks het mindere weer kwamen er heel nieuwjaarszangertjes op straat in Aarschot. Normaal vindt deze traditie op 31 december plaats, maar het stadsbestuur gaf de richtlijn om een dagje eerder al zingend van deur tot deur te trekken om het principe van 'zondag rustdag' te respecteren.





"Het maakt toch eigenlijk niet uit welke dag het doorgaat, het draait uiteindelijk om de kinderen", vindt An Sallets uit de Guido Gezellelaan. Zij had honderd pakketjes met snoep en koekjes voor de zangertjes gemaakt. "Ik heb niet de indruk dat er dit jaar minder gezongen is, het kwam alleen iets later op gang." Hanne, Tristan, Liande en Aiko gaan al verschillende jaren samen zingen. "Het is wel eens wat anders om niet bij oudjaar te gaan zingen. Nu hebben we morgen nog een hele dag om de snoep eerlijk onder mekaar te verdelen en er natuurlijk ook van te smullen." In Kortenaken werd het nieuwjaarszingen wel behouden op de 31ste december. De jeugdraad nodigde alle kinderen na het zingen uit voor een gratis pannenkoek en chocomelk. (VDT)