Nieuwjaar ingezet met cava en gildenbier 02u29 0 Tom Van De Weyer In Aarschot was er cava en chocomelk.

De nieuwjaarsrecepties in centrumsteden Aarschot en Diest werden zondag druk bijgewoond. Op de Grote Markt in Aarschot kwamen voor de tweede keer zo'n 1.000 inwoners samen. Cava, chocolademelk en cake werden uitgedeeld. Schepen van Communicatie Mattias Paglialunga (CD&V) lanceerde de campagne #FieropAarschot. Aarschottenaars die een bon inwisselden kregen een draagtas of een koffiebeker met het logo van de stad. "In de zomer kondigen we nieuwe acties aan en zullen dan petten uitdelen."





Burgemeester André Peeters (CD&V) ziet 2018 rooskleurig tegemoet. "Bewoners vinden wel eens dat we te veel met prestigeprojecten zijn bezig geweest, maar een stad die geen ambitie en prestige nastreeft, kwijnt weg in de middelmaat. Aarschot verdient dit lot niet", aldus de burgervader.





In Diest is de Nieuwjaarsreceptie een oudere traditie. Toch stroomde op de Grote Markt iets minder volk bijeen. Hier was het bruin gildenbier dat gegoten werd. Het gemeentebestuur schonk ook jenever in voor de bewoners. In zijn toespraak benadrukte burgemeester Jan Laurys (DDS) dat het positivisme onder de Diestenaars moet worden verder gezet.





Een nieuwe bestemming voor de citadelsite is één van zijn grote wensen voor 2018. (VDWT)





Tom Van De Weyer In Diest werd er getoost met gildenbier.