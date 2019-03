Nieuwe voorzitter, secretaris en steeds meer Groenen Geert Mertens

01 maart 2019

Voormalig gemeenteraadslid Johan Van de Schoot is de nieuwe voorzitter van Groen Aarschot. Secretaris wordt Katrien Ponsaerts. Ze zullen de partijwerking in goede banen leiden. Dat heeft de afdeling op 28 februari beslist. Er is ook een stevige groei merkbaar in het ledenaantal: de partij stelt steeds meer Groenen.

“De beloofde verjonging heeft zich binnen alle officiële mandaten doorgezet”, aldus Johan Van de Schoot. “Er is een stevige groei merkbaar in het ledenaantal binnen de Aarschotse groep. Allen samen, met een stevige en uitgebreide kerngroep als back-up, zullen ze ervoor zorgen dat Groen Aarschot zal blijven wegen op de Aarschotse politiek.”

Thema’s als mobiliteit, sociaal beleid, duurzaamheid, energie, klimaat en jeugd schuiven ze naar voor. “Maar ook minder voor de hand liggende onderwerpen zullen we gretig aanpakken en zo de nieuwe beleidsploeg aanzetten tot actie”, klinkt het.