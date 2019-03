Nieuwe scholengroep Arcadia op 1 september 2019 van start Onderwijslandschap van Aarschot wordt grondig hertekend Geert Mertens

20 maart 2019

Scholengroep Arcadia. Dat is vanaf komend schooljaar de nieuwe naam van de katholieke scholengemeenschap Aarschot-Betekom, aangevuld met negen basisscholen. Door deze opschaling waait er een compleet nieuwe wind door het onderwijslandschap in Aarschot. In het eerste middelbaar komt een nieuw aanbod voor de A- en B-stroom. “Het is de bedoeling dat de leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien”, klinkt het.

Al twintig jaar vormen het Damiaaninstituut Aarschot (DIA), het Instituut Sancta Maria (SMA), het Sint-Jozefscollege Aarschot (SJCA) en het Sint-Jozefsinstituut Betekom (SJIB) een scholengemeenschap. In september 2019 krijgen ze het gezelschap van negen basisscholen en verandert de naam in Scholengroep Arcadia.

Tegelijkertijd wordt er ook een nieuw aanbod voor de A- en B-stroom in het secundair onderwijs gelanceerd. “28 lesuren per week zijn voor iedereen hetzelfde in de A-stroom”, klinkt het.

“Alle leerlingen volgen een groeiuur Frans. Voor de resterende vier lesuren heb je keuze uit twee modules. In de eerste module zit een groeiuur voor Nederlands en wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur per week Eye4talent. Dit bevat zowel een artistiek, economisch en sportluik maar ook een bewustwording van sociale media. Leerlingen leren de voordelen maar ook de risico’s kennen.”

In de tweede module krijg je vier uur per week het vak Latijn. “Dit is een aanrader voor leerlingen met een talenknobbel.”

De B-stroom is meer praktisch gericht. “Ook hier krijgen leerlingen 32 lesuren per week”, horen we bij de directies. “De algemene vakken Engels, Frans, groeiuren, maatschappelijke vorming, Nederlands, wetenschappen en wiskunde worden gecombineerd tot één supervak: het groeipad. Dit wordt gegeven door een team van leerkrachten die per twee voor de klas staan.”

Wie start in de A-stroom heeft drie keer per jaar een proefwerk. De resultaten tellen voor de helft van alle punten die je behaalt voor deze vakken mee. De andere helft verdien je tijdens de lessen. In de B-stroom zijn er geen proefwerken. Alle punten verzamelen de leerlingen tijdens de lessen.

De scholen bouwen ook verder. Het Instituut Sancta Maria heeft bijvoorbeeld de tuin van het voormalige klooster naast de school aangekocht en gaat dit helemaal verbouwen. “Er komen nieuwe leslokalen en ook de hoofdingang van de school verhuist naar het nieuwe gebouw. Hierdoor wordt de kloostertuin een onderdeel van de school.”

De lessentabel is voor de vier scholen van de scholengemeenschap bijna identiek. Vanaf 2020 worden in het tweede jaar van de scholengroep zeven basisopties aangeboden: economie en organisatie, klassieke talen, kunst en creatie, maatschappij en welzijn, moderne talen en wetenschappen, stem-technieken en stem-wetenschappen.

De scholengroep zet de deuren open op zondag 28 april van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie kan je terecht op de respectievelijke websites van de scholen. Afgelopen week trokken de directies van de vier scholen langs de basisscholen om het nieuwe project voor te stellen.