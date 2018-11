Nieuwe Prinses voor Gilde der Kasseistampers Geert Mertens

23 november 2018

De Gilde van de Kasseistampers krijgt dit jaar een prinses, namelijk prinses Sarina I (Sarina Calders). Zij wordt bijgestaan door haar adjudanten Philip Van Rensbergen en Kevin Van Roosbroeck.

“Sarina is al 20 jaar dansmarieke en acht jaar danslerares”, aldus Philip. “Ze zal nog steeds te zien zijn als dansmarieke op de bals.” Philip Van Rensbergen is haar stiefvader, Kevin haar levensgezel. Daarnaast is hij ook dansjonker geweest binnen de Gilde. “Samen gaan we een prachtig jaar tegemoet. We gaan de Gilde op verschillende bals en carnavalsstoeten vertegenwoordigen.”

Op zaterdag 12 januari vindt de eerste carnavalszitting plaats. De lichtstoet vindt volgend jaar op zaterdag 30 maart plaats.

De vereniging zette ook de verdienstelijke leden in de bloemen. Eduard Goor kreeg een diploma van 55 jaar lidmaatschap. Albert Smets mocht een diploma van 44 jaar lidmaatschap in ontvangst nemen.

Luc Lauwers, Jean Ackermans, Wally Geerts, Marianne Munsterman, Marcelle Saen en Kevin Van Asch werden aangesteld als Doctores Humores Causa.