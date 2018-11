Nieuwe platenzaak opent de deuren Geert Mertens

26 november 2018

19u28 0

In de vroegere boetiek, aan de Mouthorensesteenweg in Wolfsdonk, is een nieuwe platenzaak geopend: Vinyl & More. Naast vinylplaten kan je er ook LP’s, cd’s en games vinden.

“We staan al jaren op markten en doen aan internetverkoop maar de nood aan een fysieke winkel werd groot”, zegt Dirk Van Velthoven, vader van de uitbaatster. “Veel mensen willen ergens hun platen afhalen. Daarom is mijn dochter met deze winkel begonnen.”

De vinylplaat is aan een echte revival bezig. “Zeven à acht jaar geleden is er opeens terug interesse gekomen”, voegt hij eraan toe. “Vandaag zweren ook veel jongeren bij vinyl. Wat ze dan zoeken? Zaken die ze kennen zoals Michael Jackson, The Police of Black Sabbath. De ouderen zijn meer op zoek naar zeldzaamheden.”

Dirk is zelf een muziekliefhebber maar voor hem maakt de drager niet zoveel uit. “Ik hou van muziek maar voor mij speelt het geen rol of hij nu op cd of LP staat”, lacht hij.

Vinyl & More is gelegen aan de Mouthorensesteenweg 33. De zaak is geopend van 10 tot 18 uur. Voor meer info: vinylandmore@hotmail.com