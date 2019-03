Nieuwe Kroniek over Ourodenberg Redactie

25 maart 2019

21u17 2

De Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (kortweg Wagdi) zoekt allerhande info over Ourodenberg voor het volgende deel in de reeks ‘Kroniek van Aarschot’. Dit zal over Ourodenberg gaan. “Alle informatie over de wijk, het parochiaal centrum, het kerkhof, de Witte Molen... is welkom”, aldus secretaris-penningmeester Polly Raskin.

“We zijn nieuwsgierig naar elk advies, een stukje interview, een anekdote...”, voegt hij eraan toe. “Alle overgemaakte stukken worden uiteraard ongeschonden terug bezorgd.”

Het laatste deel uit de reeks ‘Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog’ ligt momenteel bij de drukker. “Vanaf einde april, begin mei kan het boek afgehaald worden in het Stedelijk Museum. Alle voorinschrijvingen krijgen tijdig bericht.”

Voor meer informatie: Polly.raskin@teleneet.be