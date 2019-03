Nieuwe klacht tegen aanstelling burgemeester Rutten en twee schepenen Geert Mertens

15 maart 2019

08u41 0

Bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is opnieuw klacht ingediend tegen kersvers burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en twee schepenen van sp.a. Dat vernamen we op de gemeenteraad van donderdag 14 maart. Heikel punt lijkt nog altijd de vroegere voordrachtsakte van burgemeester en schepenen die in 2015 werd ondertekend door CD&V, Groen en sp.a.

Rutten kon daardoor vier maanden lang geen eed afleggen als burgemeester van de stad Aarschot. In de akte werd immers André Peeters (CD&V) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij nam tot begin februari ook nog die rol op. Zo legden begin januari de nieuwe schepenen, onder zijn bevoegdheid, hun eed af.

Met de eedaflegging van Rutten bij de gouverneur op 4 februari leken alle problemen van de baan. Niet dus, ondertussen werd er een nieuwe klacht ingediend vanuit CD&V. Blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat de oude voordrachtsakte nog wel degelijk rechtsgeldig is. Nochtans werd de voordracht onderzocht door Binnenlands Bestuur en kon Rutten begin februari ook effectief de eed afleggen als burgemeester.

“Ik heb akte van de klacht genomen maar vind het jammer”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Onze stad heeft al genoeg tijd verloren aan procedures. We hebben nauwgezet de wet gevolgd en zullen dat ook uitleggen aan de raad. Het is jammer van het tijdverlies maar ondertussen werken we positief verder aan de stad!”

Al schemerde de klacht afgelopen gemeenteraad wel door in de aanstelling van sommige vertegenwoordigers in algemene vergaderingen. Bij de aanstelling van sommige personen vanuit de CD&V-oppositie werd tegengestemd door de voltallige meerderheid. Nochtans betekende dit dat Aarschot minder vertegenwoordigers zou hebben in verschillende bestuursorganen.

“We willen alleen mensen vanuit de oppositie een kans geven die constructief meewerken”, klinkt het. Daarna werd ook het gegeven van de nieuwe klacht meegedeeld.

Gemeenteraadslid Steven Omblets (CD&V) zegt dat hij geen communicatie gaat voeren over deze zaak. De zaak komt binnenkort voor bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Waarschijnlijk volgt er een nieuw onderzoek en een nieuw besluit door Binnenlands Bestuur. Wordt dus vervolgd...