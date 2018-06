Nieuwe kinderspeeltuin heet voortaan 'De Stapsteen' 26 juni 2018

De speeltuin aan het Huis Theyskens is vernieuwd en krijgt de naam 'De Stapsteen', als eerbetoon aan de Hagelandse seizoensarbeider. Het stadsbestuur deed een beroep op de kinderen van de Landelijke Kinderopvang, die nadachten over wat er het best zou staan. "Ze wilden meer uitdaging en speelelementen voor verschillende leeftijden", zegt schepen van Jeugd Mattias Paglialunga. "Zo kozen ze voor een kabelbaan, een klimtoren en een parcours. Ook wilden ze ruimte om te voetballen, een glijbaan en een zandbak."





Ook het beeld 'De Seizoensarbeider' van Jan Peirelinck, aan de kerk, krijgt de nodige aandacht.





"Het beeld bestaat precies dertig jaar. Samen met het ACV wordt een gepast eerbetoon met aandenken voor alle aanwezigen voorzien." Zaterdag 30 juni vindt het officiële gedeelte tussen 14 en 17 uur plaats. De hele namiddag zijn er kinderactiviteiten. (GMA)