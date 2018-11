Nieuwe coalitie eind deze week een feit (maar Rutten moet nog wachten op burgemeesterschap) Geert Mertens

13 november 2018

18u28 0

De nieuwe coalitie in Aarschot wordt eind deze week voorgesteld. Eerder raakte al bekend dat winnaar Open Vld een princiepsovereenkomst had bereikt met sp.a en N-VA. “De visietekst is bijna af”, aldus Rutten. “Later deze week bekijken alle partners wie ze afvaardigen naar het schepencollege.”

Door het voorakkoord dat CD&V met sp.a en Groen had afgesloten zijn er proceduremoeilijkheden opgetreden om de nieuwe ploeg te installeren.

“Deze zijn allemaal in kaart gebracht”, voegt ze eraan toe. “Het nieuwe bestuur en ikzelf als kandidaat-burgemeester kregen een duidelijk mandaat. We zullen helaas wel een afwijkende procedure moeten volgen om het nieuwe bestuur te installeren. Normaal gezien is de aanduiding van de burgemeester het begin van een nieuw bestuur. In Aarschot zal die aanduiding pas later na de installatie van de nieuwe gemeenteraad kunnen gebeuren.”

Eerst moet de Vlaamse Regering vaststellen dat de akte, die André Peeters heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester, niet voldoende handtekeningen telt. Pas daarna kan de nieuwe burgemeester voorgedragen worden. Er komen ook twee opeenvolgende gemeenteraden begin januari 2019 om het nieuwe schepencollege te installeren.

“Intussen hebben we als nieuwe ploeg de uittredende gevraagd om voorzichtig bestuur te respecteren en geen beslissingen door te duwen waar de nieuwe kiezer het niet mee eens is”, aldus Rutten. “Zo willen we graag extra voorzichtig zijn met nieuwe aanwervingen of statutaire benoemingen. Ook de organisatie van dingen die in 2019 moeten gebeuren, laat men beter over aan de nieuwe ploeg. Het lijkt logisch maar dat is het in het schepencollege met de uittredende meerderheid niet altijd.”

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over de schepenpostjes. De namen van onder meer Bert Van der Auwera (Open Vld), Geert Schellens (sp.a), Nicole Van Emelen (sp.a), Gerry Vranken (Open Vld), Ilse Dehond (Open Vld) en Annick Geyskens (N-VA) doen de ronde.

Rutten liet eerder al ontvallen dat ze voor het burgemeesterschap blijft gaan, ook als er na de komende verkiezingen een ministerpost zou inzitten.