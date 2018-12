Nieuw vanaf 23 december: Vredesbeiaard bezoeken Geert Mertens

16 december 2018

De Westertoren, met de nieuwe Vredesbeiaard, kan voor het eerst bezocht worden met de stadsgidsen op zondag 23 december. Voormalig Europees president Herman Van Rompuy is één van de eerste genodigden die de toren bezoeken. Op één van de klokken prijkt ook een haiku van zijn hand.

“In de eerste kamer van de toren kom je meer te weten over de geschiedenis van de gotische kerk tijdens de oorlogen”, aldus burgemeester André Peeters (CD&V). “Vanuit het raam kijk je uit over de getijdeheuvel en heb je een prachtig uitzicht over de stad. Na een beklimming van 200 treden kom je ook de derde verdieping bij de indrukwekkende Vredesbeiaard.”

Op zondag 23 december opent de toren voor het publiek. Om 12.15 uur vertrekt de eerste groep, daarna vertrekt er elk kwartier een nieuwe groep. De laatste groep vertrekt om 16.30 uur.

“De Aarschotse huisbeiaardier zal tijdens de bezoeken verschillende concerten spelen”, klinkt het. “Je kan ze beluisteren in de torenkamer of in het stadscentrum.” Voor wie niet naar boven gaat, zijn de bankjes op de Raskinkade en het Begijnhof perfecte luisterplekken.

Tickets kosten vijf euro. Bestellen kan via www.hetgasthuis.be.