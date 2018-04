Nieuw stadsdeel komt nog dit jaar 249 APPARTEMENTEN 5.000 M2 COMMERCIËLE RUIMTE 450 ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN GEERT MERTENS

19 april 2018

02u26 0 Aarschot 249 appartementen, 5.000 vierkante meter commerciële ruimte en een nieuw publiek plein met 450 ondergrondse parkeerplaatsen wordt gerealiseerd op de voormalige site van wijnhandel Geens aan de Leuvensestraat. Het stadsbestuur leverde zopas de vergunning af voor het nieuwbouwproject 'De Torens'.

"In een eerste fase worden twee volledige appartementsgebouwen met ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimtes gerealiseerd", weet Dominique Van Etterijk van projectontwikkelaar DYLS. "We verwachten dat de eerste bewoners in 2020 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe appartementen. We zijn ons ook bewust van de impact die deze werken met zich meebrengen voor de omwonenden en doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken."





"Als dit geen boost gaat geven aan de omgeving, ken ik er niets van", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). Het project is het laatste grote stadsvernieuwingsproject na het project Amerstraat - 's Hertogenmolens én de vernieuwing van het stationsomgeving dat het uitzicht van Aarschot drastisch zal veranderen. Sinds het verdwijnen van Geens in 2007 ligt de site er verwaarloosd bij. Met het project 'De Torens' wordt een compleet nieuw stadsdeel gecreëerd.





"De ontwikkeling van deze site is een meerwaarde voor de bewoners, bezoekers en handelaars van onze stad", voegt Peeters eraan toe. "Eerder zijn we al met succes de uitbouw van het landschapsproject (dat aansluit op de site, red.) gestart met de aanleg van de volkstuintjes. Met dit woonproject erbij krijgt ook de Orleanstoren weer een toegankelijke, centrale plaats in onze stad."





Het is de bedoeling dat de omgeving van de Orleanstoren een echt uitkijkpunt wordt boven de stad. Daarvoor moet nog wel eerst de begroeiing verdwijnen die het zicht afschermt. De Orleanstoren, een oude middeleeuwse donjon, moet ook opnieuw toegankelijk gemaakt worden.





Leegstand

"Bovendien zal het project ook de omgeving van de Bonewijk en de Martelarenstraat nieuw leven inblazen", voegt hij eraan toe. Vooral deze laatste straat wordt erg geteisterd door leegstand. Heel wat panden staan er te huur of te koop. Het is ook de bedoeling dat de hele site autovrij blijft. In totaal zal er plaats zijn voor ruim 750 nieuwe Aarschottenaars. Met dit aantal komt de stad meteen ruimschoots boven het inwonersaantal van 30.000 uit dat begin dit jaar nipt niet werd gehaald. "En die mensen willen allemaal op tijd en stond een hapje eten of een glaasje drinken", klinkt het.





Met het afleveren van de vergunning kan ook de verkoop officieel van start gaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het verkoopsteam van DYLS via info@dyls.be of 0495 38 70 38.