Nieuw samenwerkingsverband Aarschotse parochies Geert Mertens

05 maart 2019

Op zondag 24 maart start de nieuwe zoneploeg van leken en priesters Sint-Rochus in Aarschot. Dit nieuwe samenwerkingsverband moet het kerkelijke gebeuren in Groot-Aarschot in goede banen leiden. Door de vergrijzing van de priesters dringt een andere werking zich op. “De zone Sint-Rochus zal bouwen aan een kerk die bij de tijd is, tussen traditie en vernieuwing, stralend van vreugde, gemeenschapszin, rust en bezinning.”

Alle geloofsgemeenschappen treden toe tot het samenwerkingsverband. Het gaat om Langdorp, Wolfsdonk, Rillaar, Gelrode, Gijmel, Rillaar, Ourodenberg, Christus Koning en Onze-Lieve-Vrouw Aarschot. Op zondag 24 maart om 10.30 uur zal Monseigneur Koen Vanhoutte de nieuwe zoenploeg aanstellen. Wie wil meewerken, kan meer informatie vinden op www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot.