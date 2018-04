Nico Creces trekt lijst Vlaams Belang 21 april 2018

De lijst van Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wordt getrokken door gemeente- en provincieraadslid Nico Creces. Dat heeft de partij unaniem beslist. "Speerpunten in onze campagne zijn het aanpakken van leegstand in de binnenstad en het aantrekken van nieuwe handelszaken", aldus Creces. "Ook willen we het verkeerscirculatieplan waar mogelijk terugdraaien. Hier heeft onze partij van in het begin tegen geprotesteerd." De lijst staat ook open voor partij-onafhankelijke kandidaten die zich kunnen vinden in het gemeentelijk verkiezingsprogramma van Vlaams Belang. (GMA)